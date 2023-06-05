شؤون فلسطينية

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله
الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، اليوم الإثنين، الطفل محمد هيثم التميمي (ثلاثة أعوام) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام، في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الطفل التميمي، كما أبلغتها بأنه يجري الترتيب لنقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وكان الشهيد الطفل التميمي يتلقى العلاج في مستشفى (هداسا عين كارم) بالقدس المحتلة، بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ووالده قبل يومين في القرية.

وأصيب الطفل محمد التميمي ووالده، مساء الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المقام على مدخل القرية.

وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال نصبت كميناً لمركبة عند مدخل القرية، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر عامين، برصاصة في رأسه، قبل الاعلان عن استشهاده اليوم.

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