غالانت: الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه تحديات غير مسبوقة في حال اندلاع حرب



ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتنياهو أجري تقييماً للوضع بمشاركة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت وكبار المسؤولين، وعلى جدول الأعمال "التهديد الإيراني والجبهة الشمالية".



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الـ 29 آيار/مايو الماضي، بدء تنفيذ الجيش مناورات عسكرية للاستعداد إلى معركة واسعة متعددة الجبهات.



وقال المتحدث باسم الجيش: "إن مناورات هيئة الأركان "اللكمة القاضية" بدأت اليوم وستستمر لأسبوعين، كما وستحاكي القتال متعدد الساحات برا وبحرا وجوا وفي السايبر".



وتابع: "سيتم خلال المناورات فحص قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه "إذا اندلعت حرب، فمن المتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية تحديات لم تشهدها من قبل".وأضاف غالانت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، من مقر قيادة الجبهة الداخلية، إن هذه التحديات "تتطلب منا الاستعداد مسبقاً على النحو الأمثل".وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته "ملزمة بالتحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية وضد إمكانية توحيد الساحات".