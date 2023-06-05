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لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية
البرلمان اللبناني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الحادية عشرة، يوم الأربعاء، الموافق 14 حزيران/ يونيو الحالي.

وتأتي هذه الخطوة، عقب ساعات من إعلان 32 نائباً من قوى المعارضة والتغيير في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيساً للبلاد.

والسبت، أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر (18 مقعداً) جبران باسيل، أنه سيصوت لجهاد أزعور في أي جلسة انتخاب مقبلة للبرلمان.

وحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائباً (من أصل 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وكان لبنان قد دخل في فراغ رئاسي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون من دون انتخاب خلف له.

وأدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويأتي الشغور الرئاسي في لبنان مع أزمة مالية واقتصادية حادة منذ أواخر العام 2019، صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

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