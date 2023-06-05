فتح تدعو لإلزام الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في ذكرى الـ56 للنكسة الفلسطينية ما زالت إسرائيل تستكمل حلقات المؤامرة بقتل وتشريد وممارسة العنف الممنهج تجاه الشعب الفلسطيني.وأضاف في تصريح صحفي، أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله حتى تحقيق أهدافه من أجل نيل الحرية .وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء وله حق تاريخي حتى يرفع العلم الفلسطيني فوق مآذن وكنائس القدس.ودعا المتحدث باسم حركة فتح العالم لإلزام الاحتلال بالقانون الدولي و تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار التقسيم وقرار 194 الخاص بحق العودة.ووجه الحايك دعوته للأمة العربية والإسلامية من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية بالرغم من كل الأزمات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية.