هيئة الأسرى تدين حملة الاعتقالات والهجمة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها الاثنين، حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، والتي طالت اعتقال عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن جيش الاحتلال تعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال، استخدام القوة والتنكيل وتكسير المنازل والعبث بمحتوياتها وإحداث الخراب داخلها .ونوهت بأن خلال عملية الاعتقالات لم يسلم المعتقلين من الضرب المبرح، والشتم والإهانة ،سواء أثناء الاعتقال أو خلال اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف.واختتمت الهيئة أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.