صور.. تفاصيل لقاء موسع بين حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

رام الله - دنيا الوطناستقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة يوم أمس الأحد، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وعدداً من قيادات حركة الجهاد من الداخل والخارج .وبحسب ما ذكر موقع (حماس) الإلكتروني، فقد "ناقش الطرفان، القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات صهيونية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، كما تم مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا شعبنا المختلفة".وأكد المجتمعون على "مضي شعبنا في خيار المقاومة الذي يمثل الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان".وتطرق الطرفان إلى "ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا"، كما أكدا "أهمية دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة".وكان هنية وعدد من قيادات حركة (حماس) قد زاروا، مساء السبت، النخالة، في مقر إقامته لتقديم التعزية باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.