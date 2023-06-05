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بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت الاشتباكات وارتفعت حدتها في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أعلن حاكم إقليم دارفور (غرب البلاد) الإقليم منطقة منكوبة.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 22 أيار/ مايو الماضي، وانتهى مساء السبت، وساهم في تراجع حدة القتال ووصول قدر محدود من المساعدات الإنسانية، لكن الطرفين انتهكا هذا الاتفاق مراراً.

وشهدت الخرطوم اشتباكات بمناطق عدة، كان أعنفها بالقرب من دار سك العملة، كما شهدت مناطق جنوب وشرق العاصمة قصفاً متبادلاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع.

وأسفر القصف العنيف جنوب الخرطوم عن سقوط خمسة قتلى و26 جريحاً، جراء سقوط قذائف مدفعية في حيي الأزهري ومايو، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وتسبب الصراع المستمر منذ سبعة أسابيع في مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين، بالإضافة لنزوح ما يقرب من 1.2 مليون شخص داخل البلاد، وفرار 400 ألف آخرين إلى البلدان المجاورة.


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