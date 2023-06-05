ما مصير الطائرة التي اخترقت أجواء العاصمة الأمريكية الأحد؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم طائرة (سيسينا) انتهكت أجواء العاصمة الأحد، ما دفع مقاتلات عسكرية لمحاولة اعتراضها، قبل أن تتحطم بفرجينيا.وقالت شرطة ولاية فرجينيا، إن "أول المستجيبين وصلوا إلى الموقع مساء الأحد، بعد حوالي أربع ساعات من بدء السلطات الحكومية والمحلية بحثاً برياً وجوياً عن الطائرة المحطمة"، مشيرة إلى أنها أوقفت البحث وستحدد هوية ركاب الطائرة عندما تتوفر المعلومات.وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 تسببت في انفجار صوتي بسبب تحليقها بسرعة تفوق سرعة الصوت عبر منطقة واشنطن العاصمة، يوم الأحد، أثناء سعيها للوصول إلى الطائرة غير المستجيبة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال مسؤول أمريكي إن "طائرات F-16 لم تسقط الطائرة وأنه من المعتاد أن تستدعي إدارة الطيران الفيدرالية الطائرات إذا كان شخص ما يطير بشكل غير آمن".ووفق بيان صادر عن منطقة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في الولايات المتحدة، فإن طيار الطائرة المدنية لم يستجب، حيث حاولت الطائرات المقاتلة من طراز F-16 إجراء اتصال.وأضاف البيان أن طائرات إف -16 استخدمت الأضواء التحذيرية "في محاولة لجذب انتباه الطيار".وتحطمت في النهاية بالقرب من غابة جورج واشنطن الوطنية في فرجينيا، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تجاوزت وجهتها المقررة بنحو 315 ميلا قبل تحطمها.