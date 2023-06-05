القدس: تشييع الشهيد حاتم أبو نجمة وسط قيود إسرائيلية مشددة

رام الله - دنيا الوطنشيّع عدد من أهالي بيت صفافا في مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم الإثنين، الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة، بعد تسليم جثمانه الذي كان محتجزا لدى الاحتلال.وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن قوات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة أثناء التشييع، وانتشرت في محيط مقبرة اليوسفية بالقدس، كما اعتدت على المواطنين ومنعتهم من المشاركة في التشييع.وأضافت، أن "الاحتلال اشترط مشاركة 25 شخصاً فقط في التشييع، ودفع كفالة مالية 15 ألف شيقل، ومنع إدخال الهواتف إلى المقبرة".يذكر إلى أن أبو نجمة (39 عاما)، استُشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شارع يافا بمدينة القدس في 24 نيسان/ أبريل الماضي.