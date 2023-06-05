آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الإثنين، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن تسع جرافات وثلاث آليات (ميركافا) توغلت في أراضي المواطنين، انطلاقاً من بوابة النعايمة شرق بيت حانون.وذكرت المصادر، أن الآليات المتوغلة شرعت بأعمال تجريف في المنطقة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.يشار إلى أن آليات الاحتلال العسكرية تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتعيق المزارعين في الوصول إليها وفلاحتها.