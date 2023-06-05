المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، وفاة طفل وإصابة ثلاثة مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل علي هاني ريحان 9 سنوات توفي جراء صدمه من قبل تراكتور خلف مركز جباليا البلد بالقرب من المقبرة بالمحافظة".وأشارت الشرطة إلى توقيف سائق التراكتور وهو (أ،ب)، وحجز التراكتور، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 12 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وثلاث إصابات بجروح طفيفة.ولفتت إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.