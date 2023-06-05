بالأسماء.. كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء





وقالت الهيئة، إنه على الأسماء المذكورة في الكشف التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 6 حزيران/ يونيو 2023.