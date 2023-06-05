الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بمقدار 11.31% خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونُشرت نتائجه اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 96.86، مقارنة بـ109.21 خلال شهر آذار 2023.وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 14.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 12.13%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية، والتي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة المنسوجات.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، أهمها: صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات التبغ.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 5.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.75%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.