تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مواطناً فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطناً، وهم: حمدالله أديب النعسان، ونجليه أديب وفضل، ومحمد ثائر أبو عليا، وبدر حسين أبو عليا، وحذيفة جبر أبو عليا، وعفيف أبو عليا ونجله محمد، وأحمد عبد الله أبو عليا، وعوض عبد الفتاح أبو نعيم ونجله فتحي، وسيف هيثم أبو نعيم، ومحمد ياسر الحج محمد، ومحمد النعسان، وعفيف شحادة.وأضافت المصادر ذاتها، أن القواتكلا من: مؤيد السجدي من مخيم عقبة جبر، ومحمد طارق عبدو، وشقيقه محمود من المدينة، ومن بيت لحم المواطن محمد صابر البدن من تقوع شرق المدينة.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علام كعبي من روجيب شرق نابلس، والمحرر فؤاد فرحان من دير الغصون بطولكرم.