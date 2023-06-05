نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتنياهو أجري الآن تقييماً للوضع بمشاركة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت وكبار المسؤولين، وعلى جدول الأعمال "التهديد الإيراني والجبهة الشمالية".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الـ 29 آيار/مايو الماضي، بدء تنفيذ الجيش مناورات عسكرية للاستعداد إلى معركة واسعة متعددة الجبهات.





وقال المتحدث باسم الجيش: إن مناورات هيئة الأركان "اللكمة القاضية" بدأت اليوم وستستمر لأسبوعين، كما وستحاكي القتال متعدد الساحات برا وبحرا وجوا وفي السايبر.



