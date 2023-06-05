دولي

نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية

نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية
نتنياهو خلال إجراء تقييم أمني حول الجبهة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، بأن حكومته "ملزمة بالتحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية وضد إمكانية توحيد الساحات".

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتنياهو أجري الآن تقييماً للوضع بمشاركة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت وكبار المسؤولين، وعلى جدول الأعمال "التهديد الإيراني والجبهة الشمالية".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الـ 29 آيار/مايو الماضي، بدء تنفيذ الجيش مناورات عسكرية للاستعداد إلى معركة واسعة متعددة الجبهات.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن مناورات هيئة الأركان "اللكمة القاضية" بدأت اليوم وستستمر لأسبوعين، كما وستحاكي القتال متعدد الساحات برا وبحرا وجوا وفي السايبر.

وأكمل: "سيتم خلال المناورات فحص قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات".

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