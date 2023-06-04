راصد جوي: أجواء خماسينية يوم الجمعة المُقبل

ويكون الجو غداً الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



