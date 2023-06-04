راصد جوي: أجواء خماسينية يوم الجمعة المُقبل
قال الراصد ليث العلامي، مساء اليوم السبت، الكتل الخماسينية في فلسطين "باقية وتتمدد".
وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك)، بأن "توقعات أولية تُظهر احتمالية تعرضنا مُجدداً لأحوال جوية خماسينية خلال يوم الجمعة المُقبل بشكل مُشابه للجمعة الماضية (طقس شديد الحرارة وخانق مُغبر)".
ويكون الجو غداً الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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