إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، بعد توقيفه أمام منزل عائلته في البلدة القديمة من الخليل.وقال الناشط ضد الاستيطان، عارف جابر، إن قوات الاحتلال أوقفت نجله محمد أمام المنزل في حارة جابر، وانهالت عليه بالضرب بأعقاب البنادق والعصي الكهربائية، بحجة عدم إبراز بطاقته الشخصية، ما أدى لإصابته بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، نقل إثرها إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف جابر أن قوات الاحتلال اقتحمت لاحقا المنزل وفتشته، بحجة البحث عن محمد لاعتقاله.