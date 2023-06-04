23 إصابة جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي شمال غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، بإصابة 23 مواطنًا فلسطينيًا جرّاء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي في بلدة برقة شمال غرب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن "مجموعة من المستوطنين تسللت من موقع مستوطنة (حومش) المخلاة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين في عدة مناطق من القرية".وأضاف أن "مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة غاز بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فيما هاجم نحو 50 مستوطنا منزلاً على أطراف البلدة بالحجارة، وحطموا زجاج ثلاث مركبات".