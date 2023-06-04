شؤون فلسطينية

جاري توزيعها بغزة.. التنمية تتسلم قافلة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية

جاري توزيعها بغزة.. التنمية تتسلم قافلة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية
وزير التنمية د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر القوات المسلحة الأردنية والتي تشمل 17 ألف و400 كغم من لحوم الأضاحي وذلك بتبرع من "تكية أم علي- الأردن" وجاري توزيعها على الفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.  

وصرح وزير التنمية، د. أحمد مجدلاني انه تم التنسيق و التواصل مع السفير الأردني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل تقديم المساعدات لفلسطين ونحن في دولة فلسطين نعتز بعلاقة بلدينا التوأم كما نعبر عن امتناننا لهذه المساهمة التي كسرت الحصار الجائر على قطاع غزة."  

وأكد مجدلاني على أن "هذه المساهمة سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف عن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة".   

وتوجه مجدلاني بالشكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وسفارة المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين وكذلك لتكية أم علي- الأردن على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة لضمان وصول القافلة وتوزيعها للأسر الفقيرة والمهمشة في القطاع.

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