شاهد: قوات الاحتلال تنشر آليات عسكرية ثقيلة شمال طولكرم















رام الله - دنيا الوطننشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، آليات عسكرية ثقيلة، في الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري غرب قرية عكابا وبلدة قفين المجاورة لها، شمال طولكرم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس قروي عكابا تيسير عمارنة، إن قوات الاحتلال وضعت مدفعية وآليات عسكرية ثقيلة خلف الجدار، في منطقة لا تبعد سوى نحو 50 مترا عنه، وسط انتشار كبير لجنود الاحتلال في المكان.وأضاف أن هذه الأراضي هي لأهالي القرية ومزروعة بأشجار الزيتون، مشيرا إلى أن نشر هذه الآليات الثقيلة يتم لأول مرة.