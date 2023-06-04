الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لقيادي في حماس

رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ياسر البدرساوي، لمدة أربعة أشهر إضافية.ويعد هذا التجديد الثالث للقيادي البدرساوي، وذلك بعد أن أمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الحالي، وكان من المقرر الإفراج عنه اليوم.وتعرض البدرساوي للاعتقال أكثر من مرة، وأمضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، 10 سنوات منها في الاعتقال الإداري، وهو أحد قيادات حركة حماس في نابلس.ويعاني البدرساوي من أمراض في القلب، حيث أجريت له مؤخرا عملية قسطرة وتم زراعة شبكية له على الشريان الرئيسي، كما يعاني من آلام في البروستات وانزلاق غضروفي (ديسك) أسفل الظهر في الفقرات الخمسة.