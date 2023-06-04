الأمين العام للناتو: السويد أوفت بالتزاماتها حيال تركيا

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة، تمهيدًا للانضمام للحلف.جاء تصريح المسؤول الكبير في الناتو، إثر لقاء استمر ساعتين، جمعه والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأضاف ستولتنبرغ، أن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون قرب منتصف الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف، وهو الأمر الذي يتعثر بسبب اعتراضات تركيا والمجر، وفق ما نقل موقع (العربية).كما أشار إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 تموز/يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31.وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 حزيران/يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.