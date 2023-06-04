الخليل: إصابة طفل في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل برضوض وكدمات، اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا، جنوب الخليل.وقال الناشط الشبابي أسامة مخامرة، إن عدداً من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الطفل أمين محمود حسن داود (6 سنوات) بمنطقة عين البيضة بمسافر يطا، بعد مهاجمتهم عائلته وإخوته أثناء رعيهم أغنامهم في المنطقة المذكورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن مجموعات المستوطنين، تواصل عمليات ملاحقة رعاة الأغنام والاعتداء عليهم، وتخريب مزروعاتهم، وآبار المياه الخاصة بهم، في مسافر يطا.