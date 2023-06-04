الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، بياناً للإعلان عن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين.وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ورفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق أعمار أبنائكم الأسرى، ومع ارتفاع وتيرة هذا الاعتقال لمستويات لم تعد تحتمل، ليصل عدد الأسرى الإداريين اليوم إلى "1,083" أسير في سجون الاحتلال، ولترتيب صفوف الأسرى الإداريين لمواجهة هذه السياسة، تقرر تشكيل لجنة خاصةبالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، والتي بدورها عملت -ولازالت تعمل- على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة.وقالت إنه مع قرب الإعلان عن إضراب الحركة الأسيرة لمواجهةالاعتقال الإداري؛ أكدت بأن إسناد الشعب الفلسطيني لهذا الإضراب لهو انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام.وأكدت أن المطلوب من كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.وشددت على أنه في ظل رفض إدارة سجون الاحتلال الإفراج عنه، ندعو أبناء شعبنا وكل أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع أسيرنا البطل وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.