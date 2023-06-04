شؤون فلسطينية

الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين

الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، بياناً للإعلان عن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين.

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ورفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق أعمار أبنائكم الأسرى، ومع ارتفاع وتيرة هذا الاعتقال لمستويات لم تعد تحتمل، ليصل عدد الأسرى الإداريين اليوم إلى "1,083" أسير في سجون الاحتلال، ولترتيب صفوف الأسرى الإداريين لمواجهة هذه السياسة، تقرر تشكيل لجنة خاصة
بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، والتي بدورها عملت -ولازالت تعمل- على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة.

وقالت إنه مع قرب الإعلان عن إضراب الحركة الأسيرة لمواجهة
الاعتقال الإداري؛ أكدت بأن إسناد الشعب الفلسطيني لهذا الإضراب لهو انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام.

وأكدت أن المطلوب من كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.

وشددت على أنه في ظل رفض إدارة سجون الاحتلال الإفراج عنه، ندعو أبناء شعبنا وكل أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع أسيرنا البطل وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

أخبار ذات صلة

الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين

الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة الأسرى الإداريين

الغرف التجارية بغزة ترفض قرار سلطة النقد فرض عمولات على السحب والإيداع النقدي

الغرف التجارية بغزة ترفض قرار سلطة النقد فرض عمولات على السحب والإيداع النقدي

وفاة طفل بحادث دهس شمال غزة

وفاة طفل بحادث دهس شمال غزة

نابلس: إصابة طفل بجروح بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش

نابلس: إصابة طفل بجروح بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش

مركز معلومات فلسطين: أربعة وستون طفلاً استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية 2022

مركز معلومات فلسطين: أربعة وستون طفلاً استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية 2022

مستوطنون ينصبون خيامًا استيطانية في سلفيت وإصابة فتى بمواجهات في نابلس

مستوطنون ينصبون خيامًا استيطانية في سلفيت وإصابة فتى بمواجهات في نابلس

وزير التربية: المنهاج الفلسطيني شأن سيادي مستقل ولن يكون موضوع مساومة أو مقايضة

وزير التربية: المنهاج الفلسطيني شأن سيادي مستقل ولن يكون موضوع مساومة أو مقايضة

مركز الإنسان: نتابع بقلق بالغ تدهور القطاع الصحي ونقص المستهلكات بأقسام غسيل الكلى بغزة

مركز الإنسان: نتابع بقلق بالغ تدهور القطاع الصحي ونقص المستهلكات بأقسام غسيل الكلى بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة طفل بجروح بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش

نابلس: إصابة طفل بجروح بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش

مركز الإنسان: نتابع بقلق بالغ تدهور القطاع الصحي ونقص المستهلكات بأقسام غسيل الكلى بغزة

مركز الإنسان: نتابع بقلق بالغ تدهور القطاع الصحي ونقص المستهلكات بأقسام غسيل الكلى بغزة

الاحتلال ينفذ 37 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين

الاحتلال ينفذ 37 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين

6000 مستوطن اقتحموا الأقصى في أيار.. الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

6000 مستوطن اقتحموا الأقصى في أيار.. الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الأسرى شاهين وجوري ونواورة يواجهون إهمالاً طبياً متعمداً بسجون الاحتلال

الأسرى شاهين وجوري ونواورة يواجهون إهمالاً طبياً متعمداً بسجون الاحتلال

غزة: الأوقاف تنفذ يومًا علميًّا وعمليًّا لأعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

غزة: الأوقاف تنفذ يومًا علميًّا وعمليًّا لأعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

&quot;أمان&quot; يطلق تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 في قطاع غزة

"أمان" يطلق تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 في قطاع غزة

منوعات

في ذكرى ميلاده.. رسائل مؤثرة للراحل محمود عبد العزيز

في ذكرى ميلاده.. رسائل مؤثرة للراحل محمود عبد العزيز

أشرف زكي يهدد بمقاضاة منتحلي صفته على فيسبوك

أشرف زكي يهدد بمقاضاة منتحلي صفته على فيسبوك

سارة زكريا تتصدر الترند بعد أغنيتها مع عمر كمال

سارة زكريا تتصدر الترند بعد أغنيتها مع عمر كمال

بجمبسوت جريء.. إيمان العاصي تُشعل الانستغرام بإطلالتها الأخيرة

بجمبسوت جريء.. إيمان العاصي تُشعل الانستغرام بإطلالتها الأخيرة

بالفيديو.. محمد رمضان يكشف لأول مرة عن أصدقائه المقربين

بالفيديو.. محمد رمضان يكشف لأول مرة عن أصدقائه المقربين

في عمر الـ 84.. صديقة آل باتشينو حامل منه ويجبرها الخضوع لفحص(DNA)

في عمر الـ 84.. صديقة آل باتشينو حامل منه ويجبرها الخضوع لفحص(DNA)

بالصور.. هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

شاهد.. أحمد العوضي يأكل الكبدة نية وياسمين عبد العزيز تُعلق

شاهد.. أحمد العوضي يأكل الكبدة نية وياسمين عبد العزيز تُعلق

شاهد: محمد حماقي يخطف قلوب الجمهور بمقطع إنساني مع طفلة متلازمة داون

شاهد: محمد حماقي يخطف قلوب الجمهور بمقطع إنساني مع طفلة متلازمة داون

حورية فرغلي تخرج عن صمتها وتعلق على عرض الزواج منها بمهر خيالي

حورية فرغلي تخرج عن صمتها وتعلق على عرض الزواج منها بمهر خيالي

عربي

الرياض وواشنطن تؤكدان استعدادهما لاستئناف المفاوضات بخصوص السودان

الرياض وواشنطن تؤكدان استعدادهما لاستئناف المفاوضات بخصوص السودان

تعطل ناقلة نفط في قناة السويس والسلطات تتحرك لقطرها

تعطل ناقلة نفط في قناة السويس والسلطات تتحرك لقطرها

قبل موسم الحج.. السعودية تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

قبل موسم الحج.. السعودية تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

الجيش المصري: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية

الجيش المصري: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية