نابلس: إصابة طفل بجروح بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل بجروح، اليوم الأحد، بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.وقال شهود عيان، إن الطفل زين سالم حنني (14 عاما) أصيب برضوض بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة عسكرية للاحتلال، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.