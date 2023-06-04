مستوطنون ينصبون خيامًا استيطانية في سلفيت وإصابة فتى بمواجهات في نابلس

نصب مستوطنون، اليوم الأحد، خياما على أراضي المواطنين في منطقة دير دقلة جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت.



واقتحم عشرات المستوطنين أراضي تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة اللبن الغربية، ونصبوا خياما ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كُتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.



وكان مستوطنون مسلحون نصبوا الثلاثاء الماضي، خياما على أراضي المواطنين في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.



وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، وسط اندلاع مواجهات تزامنت مع خروج الطلبة من مدارسهم.



وأصيب الفتى زين سالم حنني (14 عامًا) إثر دهسه بأحد جيبات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.





رام الله - دنيا الوطن