شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الرضيعة غرام عرفات

وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الرضيعة غرام عرفات
وزير الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
شكَّلت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفلة الرضيعة غرام ياسر عرفات (٣ شهور)، من بلدة عينبوس، متقدمة بالتعزية والمواساة من ذويها.

 وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها (وفقاً للتقرير الأولي للطبيبة المعالجة) إن الطفلة وصلت إلى مركز طوارئ حوارة برفقة أهلها وبسيارتهم الخاصة، أول أمس الجمعة (٢-٦-٢٠٢٣)، الساعة ٧:٢٤ مساءً، حيث تم أخذ التاريخ المرضي للطفلة، وتبين أن الأهل قد قاموا بإرضاع الطفلة ووضعها مباشرة في السرير.

وأضافت الوزارة "كانت الطفلة تعاني من شحوب في الوجه مع وجود آثار حليب حول الفم وبرود في الأطراف، كما أن العلامات الحيوية كانت متوقفة تماماً، ولم يكن هناك نبض أو تنفس، إضافة لتوسع في البؤبؤ وعدم استجابته لتأثير الضوء".

وذكرت الوزارة أن الطواقم الطبية بدأت فور وصول الطفلة بعمل الإنعاش القلبي الرئوي لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، باستخدام أسطوانة الأوكسجين المتحركة وجهاز (ambo-bag) وهو جهاز أوكسجين يدوي، ويتم استخدامه ضمن البروتوكول العلاجي السليم.

وأضاف البيان أن الطواقم، اتصلت بسيارة اسعافٍ فور وصول الطفلة للمركز، وقد وصلت بعد نحو ١٠ دقائق، أي خلال عملية إنعاش الطفلة، وجرت إعادة تقييم لحالة الطفلة بعد الإنعاش، حيث تبين أن العلامات الحيوية لا زالت متوقفة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بواسطة الإسعاف، ورافقتها الطبيبة المناوبة

وأكدت الوزارة أن الطفلة وصلت إلى مركز طوارئ حوارة في فترة انقطاع التيار الكهربائي عن المركز بفعل أعمال الصيانة على الشارع الذي يتواجد فيه المركز من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدة أيضاً أنه رغم انقطاع التيار الكهربائي إلا أن الطواقم في المركز قدمت البروتوكول العلاجي للطفلة كاملاً وفق الإجراء الطبي السليم.

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