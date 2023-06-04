التعليم بغزة: توزيع الشهادات المدرسية يوم غدٍ الاثنين









وتمنّت الوزارة التوفيق والتميز دوماً لجميع الطلبة.













ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد أجرت الوزارة والمديريات والمدارس كافة التجهيزات في هذا الإطار؛ ككشوفات الدرجات وشهادات النجاح والتقدير، إضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة بالشكل المناسب.وتمنّت الوزارة التوفيق والتميز دوماً لجميع الطلبة.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأحد، بتوزيع الشهادات المدرسية لطلبة الصفوف من الأول الأساسي حتى الحادي عشر وذلك يوم غد الاثنين الخامس من حزيران/يونيو 2023.