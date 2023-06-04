التعليم بغزة: توزيع الشهادات المدرسية يوم غدٍ الاثنين
من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأحد، بتوزيع الشهادات المدرسية لطلبة الصفوف من الأول الأساسي حتى الحادي عشر وذلك يوم غد الاثنين الخامس من حزيران/يونيو 2023.
ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد أجرت الوزارة والمديريات والمدارس كافة التجهيزات في هذا الإطار؛ ككشوفات الدرجات وشهادات النجاح والتقدير، إضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة بالشكل المناسب.
وتمنّت الوزارة التوفيق والتميز دوماً لجميع الطلبة.
وتمنّت الوزارة التوفيق والتميز دوماً لجميع الطلبة.
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