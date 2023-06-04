6000 مستوطن اقتحموا الأقصى في أيار.. الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري حيث شهد شهر أيار/ مايو الماضي 2023 تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين، والتي تنوعت بين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحملات اعتقال وإبعاد، وهدم منازل ومنشآت، وغيرها من الانتهاكات.ورصدت الهيئة العديد من الانتهاكات التي نفذتها قوات الاحتلال في القدس، والتي كان أبرزها اعتقال ما يزيد عن 150مقدسيًا، وستة آلاف اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وأكثر من 27 عملية هدم.انتهاكات بحق المسجد الأقصى:شهد شهر أيار/ مايو اقتحامات واسعة، بأعداد ضخمة في موسم "الأعياد العبرية" المرتبطة بـ"الهيكل" والمعنية باقتحام الأقصى، وممارسة الطقوس الاستفزازية خلاله، إذ وصلت حصيلة الاقتحامات أكثر من 5814 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك، أدوا خلالها صلوات وطقوسًا توراتية علنية. ومنعت قوات الاحتلال، المصلين المقدسيين دون عمر الخمسين من دخول المسجد الأقصى، في صلاتي المغرب والعشاء.اقتحمت اعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى خلال مسيرة الأعلام "الإسرائيلية" خلال ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس" وفي يوم "عيد الأسابيع" العبري، والذي صادف تاريخ 25 أيار، مع ممارسة طقوس تلمودية، وارتداء لباس الكهنة.اقتحم وزراء حكومة الاحتلال المسجد الأقصى خلال مسيرة الأعلام، ومن ضمنهم: وزيرة مواصلات الاحتلال "ميري ريغيف"، وزير أمن الاحتلال "إيتمار بن غفير" ، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "يولي إدلشتاين" وعضو كنيست الاحتلال "بوعاز بيسموت".اقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة بالقدس المحتلة واعتدوا على المصلين في محيط الأقصى.أغلقت قوات الاحتلال مداخل منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمنع المقدسيين من الوصول إليها، وتأمين "مسيرة أعلام الاحتلال" ودعت بلدية الاحتلال في القدس، المدارس "الإسرائيلية" كافة، للمشاركة في مسيرة الأعلام، لحشد أكبر عدد ممكن في هذا اليوم، كبارًا وصغار ما أرسلت شرطة الاحتلال، رسائل إلى أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة، تنذرهم بضرورة إغلاقها، لتأمين الاقتحامات للمستوطنين.منعت قوات الاحتلال المقدسيين من جميع الأعمار من الدخول إلى المسجد الأقصى عبر باب حطة وضيقت حركة الأهالي مع تسهيل حركة المستوطنين داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.استدعت قوات الاحتلال فرق الخيالة وسيارة المياه العادمة لقمع الأهالي المتواجدين في منطقة باب العمود.رفعت وزيرة مواصلات الاحتلال ميري ريغيف علم الاحتلال أمام باب العامود في القدس المحتلةاعتلى قناصة الاحتلال أسوار باب العامود في القدس المحتلة لتأمين "مسيرة الأعلام التهويدية.اقتحم المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى، هو ومجموعة من السياح الأجانب، الذين قادهم وقدم لهم شروحا توراتية مزيفة عن ما يسمى بـ"جبل الهيكل".عضو (كنيست) السابق يهودا عضو الكنيست السابق يهودا غليك يقود مجموعات من المستوطنين خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ويقدم لهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.غليك يؤدي ما يسمى بـ "السجود الملحمي" عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.جرائم الاستيطان والتهويد:خصصت سلطات الاحتلال ميزانية تقدر بـِــ 95 مليون شيقل لتشجيع المستوطنين المهاجرين الجدد على السكن في مدينة القدس.شارفت بلدية الاحتلال على الانتهاء من مشروع جسر واد الربابة التهويدي، الواقع ضمن بلدة سلوان، والذي يعد من أخطر المشاريع التهويدية في المنطقة.خصصت قوات الاحتلال أربعة ملايين شيقل لتشجيع اقتحامات حائط البراق قرب الأقصى ودعم إحياء "القدس عاصمة دولة الاحتلال".قررت سلطات الاحتلال مصادرة 200 دونم من الأراضي المقدسية في محيط بلدة حزما؛ لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف"، وإقامة حديقة توراتية مركزية.ذكرت منظمة "عيمق شفيه" العبرية، أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخطط القطار الهوائي "التلفريك" الذي يربط غربي القدس مع شرقي القدس، لصالح المستوطنين وتأمين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ويسوق للمخطط على أنه مشروع سياحي، وفي الواقع هو تعزيز سيطرة المستوطنين في سلوان، من خلال علم الآثار والمواقع السياحية، مع نهب ومحو الوجود الفلسطيني هناك.ذكرت جمعية "عير عميم" عن أن الحكومة "الإسرائيلية" تصادق في جلستها الأسبوعية، على اقتراح ينص على أن الصهيونية لها وزن حاسم في قرارات الحكومة، بما يتلاءم مع جوهر قانون الجنسية العنصري.بدأت منظمات "جبل الهيكل" و"جبل المعبد" بنتظيم حصص لتدارس التوراة بالقرب من مصلى باب الرحمة، بحراسة وحماية مشددة من قوات الاحتلال.أقرت لجنة التخطيط والبناء المركزية في "حكومة الاحتلال العمل على ثلاثة مشاريع استيطانية جديدة، ابرزها مشروع الأنفاق والسكك الحديدية، الذي ناقشته وزيرة النقل «الإسرائيلية» ميري ريغيف، والذي تمت الموافقة عليه " يذكر أن المشروع عبارة عن تسيير قطارات ومواصلات عبر أنفاق تحت الأرض، تربط الجزء الشرقي من القدس مع الغربي، باعتبار أنها مدينة موحدة.صادقت جمعية "إلعاد" الاستيطانية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ضمن مخطط يهدف لإقامة 58 ألف وحدة استيطانية شرقي القدس منها 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح، كما وجرت المصادقة على بناء أكثر من 615 وحدة في كبرى مستوطنات القدس «بسغات زئيف» المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا، وبناء 1700 وحدة شرقي مستوطنة «رموت» المقامة على أراضي قريتي بيت إكسا ولفتا.عملت سلطات الاحتلال على تخصيص ميزانية للمستوطنين من اجل إقامة مناسباتهم الأعراس في المسجد الأقصى المبارك.واصلت قوات الاحتلال الحفريات في منطقة ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المباركعقدت حكومة الاحتلال اجتماعًا خاصًا مع ممثلي منظمات "الهيكل"، لتوحيد الأهداف والمشاريع بينهما، من أجل فرض السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى وكان من أبرز التوصيات التي ركز عليها الاجتماع هي، تمويل الحفريات بـ 17 مليون دولار.أقرت بلدية الاحتلال في القدس، عدة مشاريع استيطانية جديدة في بلدة سلوان، من ضمنها توسيع بؤرة استيطانية، والتخطيط لإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة.عقدت حكومة الاحتلال اجتماعًا في الأنفاق التي تقع أسفل حائط البراق؛ للمصادقة على عدة مشاريع تهويدية في القدس، وتخصيص ميزانيات للمخططات الاستيطانية.تماطل سلطات الاحتلال في ترميم سور ساحة مدرسة سلوان، ما يعرض حياة الطلاب للخطر.أصدرت حكومة الاحتلال، قرارًا بتحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى "متحف داوود"، والتي تقع قرب منطقة "باب الخليل" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.عمليات الهدم والتجريفواصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم والتجريف في الممتلكات المقدسية اذ رصدت الهيئة أكثر من 27 عملية هـدم في القدس بين منازل، وأراضٍ زراعية.هدم الاحتلال عمارة سكنية في ضاحية السلام بالقدس المحتلة، تحتوي على 20 شقة منها 8 شقق مسكونة من قبل عائلات مقدسية.هدم الشاب المقدسي طارق عبيدات أجزاء من منزله في بلدة جبل المكبر، الذي يأوي 5 أفراد،دمرت قوات الاحتلال مشتلًا زراعيًا قرب حزما، وجدارًا في محيط حاجز قلنديا.أجبرت قوات الاحتلال المقدسي محمود صيام على هدم منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.جرفت اليات الاحتلال ارض تابعة لعائلة عميرة في صور باهر في القدس المحتلة.أجبرت سلطات الاحتلال عائلة شلودي المقدسية على هدم سقف مطبخ منزلها ودفع مبلغ 5 آلاف شيقل.دمرت قوات الاحتلال محلين تجاريين للمقدسي عيسى العباسي في حي واد قدوم.أجبرت قوات الاحتلال المقدسي زيد السلايمة على هدم منزله والذي لا يزال قيد الانشاء في حي واد قدوم ببلدة سلوان.هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس منازل لسبع عائلات في حي واد قدوم في بلدة سلوان، وذلك بحجة البناء غير المرخص. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنازل المغادرة، للمباشرة بعملية الهدم، يقطنها نحو 70 فردًا، من بينهم أطفال".الاعتقالات والاعتداءات على الانسان المقدسي:واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال خلال الشهر المنصرم، حيث اعتقلت أكثر من 156 شخصًا، من بينهم 35 قاصرًا، و7 نساء، وكان من بين المعتقلين كل من : أنس عبيد، معتز الرجبي، المقدسية إلهام نعمان، عاهد رشق ورائد حجازي، ضياء حسن يوسف مجدي العباسي، منتصر سبكة، إدريس صب لبن، عبد الناصر اللداوية، محمد نادر بدوي أمير نوفل، سامر الشلودي، محمد أبو نجمة ومصطفى بيضون، عز الدين محسن، حمزة مصطفى شقيرات، أيهم نواف السلايمة، آدم غيث وصالح الهدره وأيسر أبو سبيتان، أحمد الرشق وسيف أبو سبيتان، أنس أبو جمعة، أحمد شويات، قاسم غنيم، محمد ممدوح حمد.كما اعتقلت قوات الاحتلال وزير شؤون القدس السابق المبعد خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي المبعد عن القدس أحمد عطون، واعتدت عليه أثناء اعتقاله، مما أثر على حالته الصحية ونقل عقبها إلى مستشفى "تشعاري تصيدق.كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من كوادر إقليم فتح في القدس المحتلة من المسجد الأقصى، عرف منهم: عاهد الرشق، وإياد بشير، وأحمد جلاجل، وهاشم شقير.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ عكرمة صبري وحققت معه لاربع ساعات متواصلة قبل ان تفرج عنه.فيما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا مشددة بحق الأسرى المقدسيين، كان منها 28 حكمًا بالسجن الفعلي، و18 حكمًا بالسجن الإداري سلطات الاحتلال تصدر حكماً بالسجن مدة 4 أعوام على الأسير أحمد عزات من مخيم قلنديا شمال القدس.كما أصدر الاحتلال ما يزيد عن 37 قرارًا بالحبس المنزلي، من بينهم 17 قاصرًا.سلمت سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث قراراً بتجديد منعه من الدخول إلى الضفة الغربية يذكر انه يخضع لحبس منزلي منذ شهر آب من العام الفائت.أصدر الاحتلال قرارات بالإبعاد الأقصى، بحق 43 مقدسيًا، من ضمنهم: رامي فاخوري، الذي تلقى بلاغًا بالإبعاد عن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية مدة شهر، ونفيسة خويص قرارًا بالإبعاد عن حي الشيخ جراح مدة أسبوعين، وتجدد إبعاد الشابة التركية أوزغيجان موتلو عن المسجد الأقصى المبارك علمًا أنها قد اعتقلت وأبعدت عن المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر، والشاب المقدسي أيمن عدوين.اعتدت قوات الاحتلال على حراس المسجد الأقصىاعتداءات على المدينة المقدسة:شهد شهر أيار مواجهات واسعة في مختلف بلدات القدس، إذ تم تسجيل أكثر من 57 نقطة تماس متكررة في أحياء القدس وبلداتها، منها: العيساوية، وصور باهر، وسلوان، وحي الشيخ جراح، وجبل المكبر والطور.أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأهالي كما قامت باستخدام غاز الفلفل.أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب أنس كايد أبو حسين (29 عامًا) من بلدة جبل المكبر، عند حاجز الخضر، وخضع لعملية جراحية في مستشفى هداسا بعين كارم.اعتدت قوات الاحتلال على الحاجة المقدسية فاطمة الخضر عقب إجبارها على الخروج من أمام باب العامود في القدس المحتلة.وضعت قوات الاحتلال السواتر الحديدة في محيط باب الساهرة لتأمين مسيرة المستوطنين.تضييق واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي والصحفيين في محيط باب العامود بالتزامن مع التحضيرات لمسيرة الأعلام.اعتدت قوات الاحتلال على الشابين مالك ومجد مطور في بلدة القدس القديمة.إصابة صحفيين اثنين جراء اعتداءات المستوطنين عليهما في منطقة باب العامود وقوات الاحتلال قامت بعرقلة عمل المسعفين.إصابة الصحفي يحيى أبو زنيد بعد اعتداء المستوطنين على الصحفيين خلال "مسيرة الأعلام الاستيطانية" في القدس المحتلة.اندلعت مواجهات في محيط باب الأسباط وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت.حطم مستوطنون مركبات مقدسيين في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.اندلعت مواجهات في محيط المدرسة الشاملة في بلدة الطور عقب اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان.اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور بالقدس المحتلة واعتلت أسطح بعض المحال التجارية.اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة في القدس المحتلة وأزالت الأعلام الفلسطينية المعلقة على الأعمدة.قامت قوات الاحتلال بتحطيم بسطات التجار المقدسيين في البلدة القديمة.اعتدى مستوطنون على عائلة زاهدة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.فرضت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات على المحلات التجارية في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلةاعتدت قوات الاحتلال على الشبان المجتمعين في محيط المقبرة اليوسفية أثناء تشييع جثمان الشهيد وديع أبو رموز.