وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مديرية المعادن الثمينة فيالوزارة دمغت الشهر الماضي 1.1 طن ذهب تقريبا.وبينت المديرية في بيان لها، اليوم الاحد، أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" بلغت 1.3 مليون شيكل تقريبًا بنسبة تغير طفيفة مقارنة مع ذات الشهر من العام 2022 مبلغ 1.4 مليون شيكل.وأشارت إلى أن كمية الذهب الواردة للمديرية والتي بلغت (1.2) طن ذهب تقريبًا، جاءت بوتيرة الكميات والإيرادات نفسها مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق تقريبًا.وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر أيار 1960 دولار في حين سجل متوسط سعر الأونصة في ذات الشهر من العام السابق مبلغ 1900 دولار بنسبة متقاربة نوعا ما.وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيكل.ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوعصناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).