التعليم بغزة تعلن موعد رسائل المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية.. وتاريخ عقدها

خاص دنيا الوطن - تامر عليانتحدثت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، عن مستجدات المرحلة الثانية من امتحانات الوظائف التعليمية "المقابلات الشخصية" للطلاب الذين تخطوا المرحلة الأولى "الاختبارات التحريرية".وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية في حديث مع "دنيا الوطن"، إنه في غضون ساعات قليلة سيتم البدء بإرسال رسائل نصية للناجحين بالامتحان التحريري بموعد المقابلة الشخصية.وأوضح صالحية أن الرسائل التي ستصل للخريجين ستحتوي على اليوم والتاريخ والوقت الذي سيحدد لكل خريج، وكذلك المكان الذي ستجرى به المقابلة الشخصية.ولفت إلى أن موعد عقد المقابلات الشخصية سيكون بتاريخ 11/6/2023 وستستمر إلى ما بعد امتحانات الثانوية العامة أي إلى نهاية شهر يوليو المقبل.وأوضح أنه سيتم عقب المقابلة الشخصية جمع المعايير المختلفة كالشهادة الجامعية والثانوية العامة والخبرات بالإضافة للامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.وأشار إلى أن عدد الناجحين الذين سيخوضون المقابلات الشفوية 5418 ناجح، في حين أنه لم يحدد بعد العدد المطلوب للوظائف التعليمية حتى اللحظة.