اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يشارك في ورشة إقليمية حول المناصرة القانونية والإعلامية

رام الله - دنيا الوطناختتم اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، مشاركته في ورشة تدريب إقليمية متخصصة حول المناصرة القانونية والإعلامية، ضمن مشروع الشابات للتوعية، والوكالة، والمناصرة، والمساءلة "نون التغيير YW4A" والتي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن في الفترة من 29 مايو/ أيار ولغاية الأول من يونيو/ حزيران 2023، بدعم من مؤسسة "المساواة الآن Equality Now".وشاركت في الورشة التدريبية 13 شابة من مجموعات "نون التغيير" في المحافظات الشمالية والجنوبية.ورحبت السكرتيرة العامة للاتحاد أمل ترزي بالشابات المشاركات في الورشة، موضحةً أنها تأتي ضمن المسار الرابع في المشروع والذي يعمل على دعم حملات الضغط والمناصرة في إطار المناصرة القانونية نحو اعتماد أو تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات من أجل تعزيز حقوق الشابات في القيادة والمشاركة وإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.وأشارت إلى أهمية مشاركة الشابات الفلسطينيات من الضفة وغزة في لقاءات وورشات تدريبية على المستويين الإقليمي والدولي لاكتساب الخبرات وتبادل الأفكار والتعريف بالتحديات التي يواجهونها وإعلاء أصواتهن، لافتة إلى أن الاتحاد وضمن استراتيجيته يولي أهمية قصوى لقضايا المناصرة المحلية والدولية.وسلطت الضوء على مشاركة المحامية الشابة نرمين اللوح من قطاع غزة، والتي تمكنت من تحدي جميع الإجراءات والحواجز والصعوبات، والوصول إلى الأردن، والانخراط في الورشة التدريبية، معربة عن أملها أن تتمكن شابات غزّيات أخريات من المشاركة في تدريبات مماثلة في المستقبل رغم كل العوائق.واستعرضت الحقوقية والمدربة المصرية نيفين عبيد خلال اليوم الأول، التشريعات التي تحمي حقوق النساء ومفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي.بدوره، تناول الحقوقي المصري محمود عبد الزاهر في اليوم الثاني من التدريب، مفهوم المناصرة والمناصرة القانونية، وأدوات المناصرة وكيفية التخطيط لحملات المناصرة وتقييمها وقياس الأثر.كما تخلل التدريب، المناصرة الإعلامية من خلال التطرق للمحتوى والجمهور والمنصات الاجتماعية، بالإضافة إلى كتابة السيناريو وعملية المراقبة والتقييم خلال إعداد المنتج الإعلامي، والانتاج والإخراج بالتركيز على التحرير، وتصميم الصوت، والأشكال، وذلك عبر استخدام أقل الموارد المالية، والذي قدمه المخرج السينمائي خليل زعرور، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الأوروبية.ومكّن هذا التدريب المشاركات من الخروج بمحتوى لاستخدامه في حملات إعلامية هادفة تؤثر إيجابيا بحملات الضغط والمناصرة.وقدمت الخبيرة في مجال التواصل الاجتماعي سحر البشير تدريبا حول المناصرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وضع الأهداف وتحديد الجمهور المستهدف، واختيار المنصات والقنوات، وتقييم المخاطر والرصد والتدقيق.وتوّجت الورشة التدريبية بانتاج 4 أفلام قصيرة من قبل الشابات المشاركات، سيتم عرضها ضمن الحملات الإعلامية الموازية لحملات الضغط والمناصرة التي يتبناها المشروع والتي تشمل: العنف الأسري، تزويج القاصرات، التحرش في عالم العمل، والمشاركة السياسية.وفي سياق متصل، شاركت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، في حفل إطلاق كتاب "قسمة الأموال المشتركة ما بعد الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية"، من تأليف المحامي ناصر الريس، وذلك نظمته مؤسسة "المساواة الآن Equality Now" بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين.من الجدير بالذكر أن مشروع الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة (YW4A) يضم شراكات مبتكرة يجري تطبيقها في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الشابات ومنظمات حقوق المرأة المحلية على المطالبة بحقوقهن عن طريق اتخاذ أدوار قيادية.ويتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع في الدفاع عن حقوق الشابات في الكرامة والسلامة الجسدية، والمشاركة المتساوية في صنع القرار وتوسيع نطاق تلك الحقوق، وذلك من خلال تنفيذ السياسات العامة والقوانين التي تحقق العدالة الجندرية.وينفذ المشروع على مدار خمس سنوات بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، وبالتشاور مع سفارات حكومة هولندا في البلدان الأربعة، وبُني على التعاون بين الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وصممته أربع جهات تشترك معًا في ائتلاف واحد، وهي اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، وجمعية الشابات المسيحية في كينيا؛ وجمعية الشابات المسيحية في جنوب السودان ومركز الإبراهيمية للإعلام في مصر بالاضافة الى شركاء فنيين وهم: جمعية الشابات المسيحية العالمية، والمساواة الآن Equality Now، والمعهد الملكي للدراسات المدارية KIT، وشبكة Faith to Action.