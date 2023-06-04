مجلس العلاقات: نستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين (أونروا) والولايات المتحدة

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين تجديد اتفاقية إطار التعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يضمن تدفق المساعدات الأمريكية (أونروا) مقابل إلزام الأونروا بالتزاماتتمس جوهر وهدف عملها.وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن الاتفاقية تجعل من الولايات المتحدة وصيةَ على (أونروا) ومراقبة لعملها؛ وستمكنها من تقييم المناهج الفلسطينية وتغييرها حسب الحاجة لطمس الحقوق والثوابت الفلسطينية.وأضاف المجلس: "للاتفاقية آثار خطيرة على حقوق الإنسان سواء على موظفي (أونروا) أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمقاومة والعمل ضد الاحتلال".وأردف المجلس أن تجديد اتفاقية الإطار رغم تأمينه للمساعدة المالية، إلا أن الدوافع السياسية والأمنية منها واضحة؛ وهدفها النهائي مصالح الاحتلال في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.وطالب المجلس وكالة الغوث بالتراجع عن الاتفاقية، وطالب الدول الأعضاء بزيادة تمويل لـ (أونروا) لحمايتها من الابتزاز السياسي المشروط وغير القانوني؛ كما ودعا الأونروا إلى التحلل من كل الاتفاقيات التي تقيد عملها وتحرفها عن هدفهاالأساسي في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.