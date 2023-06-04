دولي

نتنياهو: الحادث عند الحدود مع مصر خطير وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله

نتنياهو: الحادث عند الحدود مع مصر خطير وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله
نتنياهو يعقد جلسة تقييم للأوضاع الأمنية - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الحادث عند  الحدود مع مصر خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله".

وتابع خلال اجتماع المجلس الوزراي المصغر (كابينت): "وجّهت رسالة واضحة للحكومة المصرية بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملاً لصالح البلدين".

وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: بأن "نتنياهو طلب من وزراء حكومته عدم إجراء أي مقابلات أو الإدلاء بأي تصريحات حول الحدث الأمني الخطير عند الحدود المصرية".

وفي وقت سابق، أمس،  أفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات مما أدى لوفاة 3 إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين ووفاة عنصر التأمين المصري.

وقال خلال تصريح مقتضب إنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين".

وتابع " بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

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