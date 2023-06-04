غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة





وأضاف معروف، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي، أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لهذا العرس الوطني، ولإتمام الامتحانات التي يتقدم لها أكثر من 38,800 طالب وطالبة بقطاع غزة، وتنتهي بتاريخ 6/28 الحالي".





وتابع: "هيأت الوزارة 245 قاعة لتقديم الامتحانات، فيما يشارك في عملية المراقبة والتصحيح 8900 من الكوادر التدريسية والإدارية والإشرافية، وتجري عملية التصحيح بمركزي تصحيح في غزة وخانيونس".



وأشار معروف إلى أنه "يشارك في إنجاح سير الامتحانات مئات من عناصر إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بدءاً من حماية القاعات وأوراق الأسئلة والإجابات، مروراً بتأمين قاعات تقديم الامتحانات والانتشار في محيطها، وصولاً إلى توفير أجواء عامة مناسبة لأبنائنا الطلبة".



وأكد أن "وزارة الصحة على عمل الوحدات الصحية المتواجدة في كل قاعة من قاعات تقديم الامتحانات، ويتواجد بها طاقم صحي مدرب ومهيأ للتعامل مع أي طارئ يحتاج التعامل طبيا، وتخصيص نقاط محددة لسيارات الإسعاف في خدمة قاعات تقديم الامتحانات على مستوى كل محافظة".



ودعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "أبناءنا الطلبة للالتزام بمحددات الوزارة، والتعاون مع مشرفي قاعات الامتحانات"، مهيباً بالمواطنين المساهمة في توفير الأجواء والظروف المناسبة ليتمكن طلابنا من اجتياز هذه الفترة بهدوء واطمئنان.



وأشاد معروف "بالجهد المقدم من جميع المؤسسات والطواقم الحكومية"، مؤكداً على "ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إتمام هذه الامتحانات بشكل سلس ومنظم يليق بشعبنا العظيم".





رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تنطلق، يوم الأربعاء بمشاركة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة على مستوى الضفة الغربية والقطاع في مختلف الفروع.