شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 1200 مريض كلى أمام تحدٍ صعب لنقص مستلزماتهم الطبية

الصحة بغزة: 1200 مريض كلى أمام تحدٍ صعب لنقص مستلزماتهم الطبية
1200 مريض كلى أمام تحدٍّ صعب لنقص مستلزماتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 1200 مريض بالفشل الكلوي في قطاع غزة أمام تحدٍ صعب نتيجة نقص مستلزماتهم الطبية ويتهددهم خطر الحرمان من تلقي جلسات الغسيل ودخولهم في مضاعفات صحية خطيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "مرضى الفشل الكلوي يعانون جراء نقص فلاتر الغسيل وأنابيب نقل الدم اللازمة في 6 مراكز لغسيل الكلى في محافظات قطاع غزة التي تقدم 14 ألف جلسة غسيل كلوي شهريا للمرضى".

وأكدت الوزارة، أن نقص مستلزمات مرضى الفشل الكلوي يهدد بتوقف الخدمة لهم خلال أيام قليلة، مطالبةً الجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل لاستمرار عمل أقسام غسيل الكلى.

وتابعت أن "43% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر ، و25% من المهمات الطبية رصيدها صفر". 

وأضاف "أرصدة المهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة ، ستنفد خلال بضعة أيام ".

ولفتت إلى أن "مراكز غسيل الكلى تُجري 14 ألف جلسة غسيل كلوي شهريا ، هذه المراكز باتت مهددة بالتوقف عن الخدمة".

وقال إن "هذه الأرقام الكبيرةتعبر عن مدى ضرورة توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية لمرضى الفشل الكلوي بشكل فوري".

وحذّرت أن "عددًا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي بحاجه الى إجراء الفحوصات والاشعة التشخيصية عبر أجهزة التصوير المتحركة ، والتي لازال الاحتلال الاسرائيلي يحتجزها لاكثر من 18 شهراً".

وشدّدت على أن "المرضى الذين أجروا عمليات زراعة كلى هم بحاجة ماسة إلى تعزيز الادوية التي تساعدهم على الحفاظ على عملية الزراعة ، وتجنبهم المضاعفات التي قد تعيدهم إلى أجهزة غسيل الكلى". 

ونوّهت إلى أن "قسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى الرنتيسي وهو الوحيد في قطاع غزة بحاجة ماسة الى توفير الأنابيب والمستهلكات الطبية الخاصة للأطفال المرضى البالغ عددهم 35 طفلاً".

وجددت وزارة الصحة المطالبة لكافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة اتخاذ خطوات فورية عاجلة لانقاذ مرضى الكلى وتوفير احتياجاتهم العلاجية اللازمة لأقسام غسيل الكلى.

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