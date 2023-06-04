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تعطل ناقلة نفط في قناة السويس والسلطات تتحرك لقطرها

تعطل ناقلة نفط في قناة السويس والسلطات تتحرك لقطرها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد،  إنّه تم الدفع بثلاثة زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

وأكد رئيس الهيئة، في بيان له، أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة "سيفيجور" التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.

ونقلت صحيفة (اليوم السابع) عن ربيع، قوله: "إن هناك جاهزية كاملة من الفرق المختلفة من هيئة قناة السويس بخبرات متراكمة وكفاءة عالية والتدريب المستمر فى التعامل في عمليات الإنقاذ، وكل الأطقم يواصلون التدريب للتأكد من الكفاءة والجاهزية"، لافتاً إلى أنه يكون قاطرات خلف السفن، ويتم التعامل مع البلاغ بشكل سريع.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه سوف يتم عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكيلو 17 لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب.

وقبل أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.

يشار إلى أن حوادث توقف حركة الملاحة في القناة تتكرر بسبب الأعطال الفنية، لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

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