الشرطة بغزة: أتممنا الترتيبات لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة

قال المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الأحد، إن الإدارات الشرطية المختصة، أتمت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح الأربعاء المقبل في 232 لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة.





وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء السابع من حزيران/يونيو الجاري، وحتى الـ 26 من نفس الشهر.





وأضاف البطنيجي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.





وأعرب عن أمله من المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.

رام الله - دنيا الوطن