المبادرة الوطنية: مصادقة محكمة الاحتلال على طرد أهالي مسافر يطا جريمة تطهير عرقي

رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصادقة محكمة الاحتلال على طرد أهالي مسافر يطا بجريمة تطهير عرقي جديدة يرتكبها الكيان العنصري الفاشي ضد الشعب الفلسطيني.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن حكومات الاحتلال المتعاقبة تسعى منذ عدة سنوات و عبر إجراءاتها التعسفية و القمع المتواصل لأبناء شعبنا في مسافر يطا جنوب جبل الخليل لاقتلاعهم و طردهم لتنفيذ مخططاتها التوسعية الاستيطانية وإتاحة المجال لقطعان المستوطنين إقامة عدة بؤر استيطانية فضلا عن تمكينهم من ممارسة الرعي بمواشيهم في أراضي مسافر يطا على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين الذين يمتلكونها بخيراتها.وقالت "المبادرة": في الوقت الذي توجه حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لأهالي مسافر يطا الصامدين في وجه الممارسات العنصرية؛ فإنها تدعو للتصدي لمثل هذه القرارات والإجراءات التعسفية والعمل على تعزيز صمودهم في تلك المناطق المهددة بالسيطرة عليها واستيطانها، إضافة لإبرازها جريمة تطهير عرقي واستيلاء ممنهج يجب فضحها في جميع المحافل.وطالبت المبادرة الهيئات الدولية الحقوقية والقانونية التحرك الفوري لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ الجريمة ضد سكان مسافر يطا وتوفير الحماية الكاملة لهم.