دولي

المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي تلمح للتحالف مع روسيا

المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي تلمح للتحالف مع روسيا
المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي إن القوات الأمريكية "بحاجة إلى التحالف" مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة لسان".

وردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية، حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدا من الاهتمام، قالت هايلي وهي من الحزب الجمهوري: أولا "العالم العربي"، قائلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعا ما" في معارضة إيران.

وقالت: "المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدا بالنسبة لنا. نحن نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التحالف مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، إسرائيل".

وأضافت: "نحتاج إلى البدء في التركيز على الحلفاء الذين لدينا إلى جانب الأوروبيين والتأكد من أن لدينا المزيد من الأصدقاء، بهدف تلبية احتياجاتنا، حتى لا نعتمد على عدو للحصول على الطاقة أو الأدوية أو أي شيء آخر، ثم للتأكد من أننا نبني تلك التحالفات حتى يصبح العالم أكثر أمانا".

ومع ذلك، قال فريق حملة هايلي إنها ببساطة "أخطأت في الكلام" بذكر روسيا".

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