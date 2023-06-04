طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة حول معدلها العام

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وغدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطن