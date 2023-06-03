للأسبوع الثاني والعشرين.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنتجددت، مساء اليوم السبت، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي.وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في (تل أبيب وحيفا وكفار سابا وكريات شمونة وبئر السبع والخضيرة وروحوفوت ورمات غان ورمات هشارون وأور عكيفا وقيسارية) وغيرها من المدن والبلدات ومفترقات الطرق.وانطلقت تظاهرات من عدة مواقع وسط إسرائيل إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.وتظاهر المئات أمام منزل نتنياهو في قيسارية، احتجاجا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مجموعة من المتظاهرين الذين احتشدوا ليلة أمس الجمعة أمام المنزل واعتقالها 17 منهم لساعات قبل أن تطلق سراحهم.