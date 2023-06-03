وزارة الخارجية ترحب بعقد مؤتمر المانحين لـ أونروا وتدعو لسد عجزها

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.وأكدت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة (أونروا)، شاكرةً الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل (أونروا) حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز (أونروا)، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.وعبرت "الخارجية" في ذات الوقت عن قلقها من تقليص التمويل للوكالة وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.وذكّرت بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.وأشارت "الخارجية" إلى أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود (أونروا)، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948".وشددت على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على (أونروا)، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.وطالبت بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن "الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الوكالة يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة".وأكدت "الخارجية" أنه يجب عدم ترك (أونروا) للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن "عواقب ذلك بعيدة الأمد".وشكرت "الخارجية" الدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، وعبرت عن عميق امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للوكالة على جهودهم في إيجاد حل مستدام، ويمكن التنبؤ به للحفاظ على وتمويل (أونروا).