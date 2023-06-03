"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة ستة بؤر استيطانية جديدة في مسافر يطا



كما أكدت المنظمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، عن هذه الجريمة التي تشكل امتدادا لانتهاكاتها وجرائمها المستمرة وفي مقدمتها الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والتهجير القسري.



ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه وقف كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.





رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة ست بؤر استيطانية في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، مؤكدة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.