انطلاق أعمال المؤتمر الأردني الفلسطيني الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

رام الله - دنيا الوطنانطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الأردني الفلسطيني الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بتنظيم مشترك من نقابتي الأطباء الأردنيين والفلسطينيين.ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين إلى تبادل الخبرات والتشبيك على الصعيد العلمي بين الأردن وفلسطين، حيث يضم عددا واسعا من الأطباء والباحثين البارزين في مجالي طب الجهاز الهضمي والكبد.وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور شوقي صبحة "إن عقد هذا المؤتمر مع الأشقاء في الأردن، تأكيد وتثبيت لمستوى وحجم التعاون والتآخي بين الأطباء في البلدين".وبين أن "المؤتمر يتضمن أياما علمية مشتركة، حيث نسعى من خلاله إلى الإطلاع على أحدث التطورات العلمية، وأن نبقى على تواصل مع الأشقاء ونعمل سويًا للنهوض بالوضع الصحي في الأردن وفلسطين".من جانبه، قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي "إن أمراض الجهاز الهضمي والكبد كثيرة جدا، وعقد مؤتمر بهذا المستوى لا بد أن يشكّل إضافة نوعية للأطباء، خصوصا أن المؤتمر يضم نخبة من العلماء والأطباء العالميين، ينقلون لنّا ما استجد من علم في هذا المجال".وأضاف أن "معظم الإجراءات العلاجية للجهاز الهضمي حاليا تعتمد على المناظير، وبالتالي فإن عقد مثل هذه المؤتمرات هو الذي يساعدنا على مواكبة التطور".بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نعيم أبو نبعة إن "هذا أول مؤتمر علمي أردني فلسطيني متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد"، مضيفًا أن "المؤتمر يسعى لتبادل للخبرات والتشبيك على الصعيدين العلمي والعملي بين الأردن وفلسطين".