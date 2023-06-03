إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر تفاصيل جديدة حول حادثة الحدود المصرية

رام الله - دنيا الوطننشرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول الحادثة التي وقعت على الحدود مع مصر وقتل فيها 3 جنود إسرائيليين، فيما استشهد الشرطي المصري برصاص جيش الاحتلال.وقالت الإذاعة إن "الشرطي المصري لم يدخل الحدود من فتحة في السياج ولم يتسلقه، بل دخل من خلال ممر طوارئ مخصص لمرور القوات الإسرائيلية إلى الجانب المصري من الحدود في حالة الحاجة".وأضافت "عند حوالي الساعة 4:15 فجراً كان هناك آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات عثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي المصري".وتابع "طائرة مسيرة هي التي رصدت الشرطي لاحقا، وكان على عمق كيلومتر ونصف داخل الحدود بعد تسلله وبدأت المواجهة وتبادل إطلاق النار معه قبل أن يقتل".وأعلنت قوات الاحتلال في وقت سابـق عن مقتل 3 من جنودها في العملية وإصابة آخرين، في حين نشر المتحدث باسم الجيش أسماء اثنين من القتلى وهي "المجندة ليا بن نون 19 عاما من سكان ريشون لتسيون، والمجند أوهاد دهان 20 عاما يخدم في كتيبة الفهد، وهو من سكان أوفاكيم".بدوره، أفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات مما أدى لوفاة 3 إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين ووفاة عنصر التأمين المصري.وقال خلال تصريح مقتضب إنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين".وتابع " بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".وختم القول "خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".