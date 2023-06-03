اعتداءات للمستوطنين في رام الله والاحتلال يداهم مناطق متفرقة بالقدس والضفة

رام الله - دنيا الوطننفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مداهمات واقتحامات عدة في القدس والضفة، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في رام الله.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية بمدينة القدس، وعبثت بممتلكات الفلسطينيين، وخلّفت وراءها خراباً.وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعبت بعمليات تمشيط في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي وقتٍ سابق، أعادت قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.كما هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات المواطنين بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.وأفادت مصادر بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.