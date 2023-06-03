رئيس أركان جيش الاحتلال يقيّم الوضع قرب الحدود مع مصر

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، تقييمًا للوضع عند الحدود مع مصر في حين صرح قائد المنطقة الجنوبية حول الحدث الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مجندين إسرائيليين، وقتل المُسلّح.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي تحقيقًا وتقييمًا للوضع في مكان الحادث مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80".من جهته، قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو للمراسلين العسكريين: "اتركوا التكهنات ودعوا التحقيق يسير كما يتوجب".من جاب آخر، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن صورة وهوية اثنين من الجنود القتلى خلال الحدث الأمني عبر الحدود المصرية، صباح اليوم.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "سمح بنشر اسم وصورة قتيلة من قتلى الحادث عند حدود مصر وهي المجندة ليا بن نون 19 عاما من سكان ريشون لتسيون".كما أفاد المتحدث :" سمح بنشر اسم وصورة أحد قتلى حادثة الحدود مع مصر، وهو المجند أوهاد دهان 20 عاما يخدم في كتيبة الفهد، وهو من سكان أوفاكيم".