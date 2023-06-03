شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستكمل انتخاب هيئاتها والأمانة العامة تعقد اجتماعها الأول

نقابة الصحفيين تستكمل انتخاب هيئاتها والأمانة العامة تعقد اجتماعها الأول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس الإداري لنقابة الصحفيين أول اجتماع له، بدعوة من هيئة رئاسة المؤتمر العام، وبحضور ممثلين عن هيئة الرئاسة ولجنة الانتخابات الخاصة بالنقابة والمستشار القانوني للنقابة. وبعد التحقق من النصاب القانوني، ترأس الاجتماع حسن عبد الجواد بصفته أكبر الأعضاء سنا.

وقدم طالب عوض تقريراً عن عمل لجنة الانتخابات أشار فيه الى أن النظام الداخلي للنقابة وإجراءاتها تعتبر من أفضل أنظمة النقابات، وقدم التهاني للقائمة الفائزة، كما قدم الأستاذ كامل جبيل ملخص عمل هيئة رئاسة المؤتمر العام، مؤكداً على أهمية النقاشات والقرارات التي اتخذها المؤتمر، فيما تلت
الزميلة سمر ثوابتة عضو هيئة رئاسة المؤتمر، أهم القرارات والتوصيات التي افرها المؤتمر العام.

وتلا عرض التقارير انتخاب هيئة رئاسة المجلس الإداري، حيث انتخب الزميل وليد نواف رئيساً للمجلس، والزميل نادر القصير نائباً للرئيس، والزميلة بيداء أبو معمر أمينة للسر، ثم ترأس الجزء الثاني من الاجتماع رئيس المجلس الإداري المنتخب، وطلب من ممثل قائمة شهداء الصحافة عايد عويمر تسمية ممثلي القائمة الى الأمانة العامة، وحظيت القائمة بترحيب المجلس ومباركته.

ووفقاً للمعطيات التي اتضحت حول تركيبة المجلس الإداري، فانه يضم 19 صحفية من أصل 63 عضواً، وأن 45 من اعضاءه يدخلون المجلس لأول مرة بنسبة تجديد بلغت 71%، فيما بلغت نسبة التجديد في الأمانة العامة 66% وبما يمثل 14 عضواً جديداً، بينما احتفظ 7 أعضاء فقط من الأمانة العامة السابقة بمواقعهم.

وفور اعتمادها، عقدت الأمانة العامة الجديدة للنقابة أول اجتماع لها، حيث انتخبت بالإجماع ناصر أبو بكر نقيباً للصحفيين، وكل من عمر نزال وتحسين الأسطل نائبين للنقيب، واستكملت توزيع المهام بين أعضائها على النحو التالي:

1- ناصر أبو بكر – نقيباً للصحفيين.

2- عمر نزال - نائباً للنقيب ورئيساً للجنة الاعلام والعلاقات العامة.

3- تحسين الأسطل – نائباً للنقيب.

4- مديحة الأعرج – امينة للسر.

5- محمد اللحام- أميناً للصندوق ورئيساً للجنة الحريات.

6- منتصر حمدان – رئيساً للجنة التدريب وتطوير الصحفيين.

7- شروق الاسعد – رئيسة للجنة الاعلام الالكتروني.

8- رانيه الحمد الله – رئيسة للجنة الحقوق النقابية.

9- ريما العملة – رئيسة للجنة النوع الاجتماعي.

10- عبير البرغوثي – رئيسة للجنة اخلاقيات المهنة.

11- حسن أبو الرب – رئيساً للجنة العلاقات العربية والخارجية.

12- جهاد القواسمه - رئيساً للجنة العضوية.

13- بلال غيث الكسواني – رئيساً للجنة القدس، ولجنة
النشاطات.

14- أيمن النوباني – رئيساً للجنة المصور الصحفي.

15- حسني شيلو – رئيساً للجنة

فيما ارجأ أعضاء الأمانة العامة في غزة توزيع المهام بينهم لاجتماع قادم، وهم:

16- عاهد فروانه

17- سامي عيسى

18- علا كساب

19- سلمان بشير

20- وليد عبد الرحمن

21- وسام زغبر.

وقررت الأمانة العامة تكليف رؤساء اللجان بتشكيل لجانهم وفق ما ورد في النظام
الداخلي للنقابة، وبوضع خطط عمل للجان المتخصصة بما ينسجم مع الخطة
الاستراتيجية للقنابة، وعرضها في الاجتماع القادم الذي سيكون ورشة عمل مطولة.

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