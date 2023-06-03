لازاريني: التعهدات في مؤتمر التمويل غير كافية لتغطية الاحتياجات المالية لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطندق المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني ناقوس الخطر بشأن أزمة التمويل المتفاقمة للوكالة.وفي كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لـ (أونروا) لهذا العام، والذي عقد بدعوة من رئيس الجمعية العامة، حذر المفوض العام لازاريني من خطر انهيار الوكالة.وأكد المجتمع الدولي التزامه الطويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين و (أونروا) من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي.وأعاد المجتمعون التأكيد على الدور الهام والذي لا غنى عنه للوكالة من أجل الملايين من اللاجئين، وتعهدت الدول الأعضاء مجتمعة بتقديم 812,2 مليون دولار، منها 107,2 مليون دولار كتبرعات جديدة.وقال لازاريني: " في الوقت الذي نشعر فيه بالامتنان للتعهدات المعلنة، إلا أنها أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على 700 مدرسة تابعة للأونروا إلى جانب 140 عيادة مفتوحة اعتبارا من أيلول فصاعدا. سنواصل العمل بلا كلل مع شركائنا، بمن في ذلك البلدان المضيفة – وهي أكبر داعم للاجئين – من أجل حشد الأموال المطلوبة".وسبق أن أشار بعض المانحين الأكثر التزاما للوكالة إلى أنهم سيخفضون تبرعاتهم بشكل كبير في عام 2023.وفي رسالة ألقاها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال: "إن آفاق السلام لا تزال بعيدة. إذا كانت هناك أية آفاق، فهي تتراجع. في منتصف الطريق إلى العام الجديد، يستعر العنف دون توقف. وفي هذه الصورة القاتمة، فإن الأونروا هي واحدة من بوارق الأمل القلائل. إنني أحثكم على رعاية هذا الأمل والمحافظة عليه".